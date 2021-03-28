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В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
Депутат Госдумы России Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T04:13
2021-03-28T10:28
россия
алексей резников
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.Ранее Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан России, переехавших на полуостров с материковой части страны.По его мнению, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами".
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россия, алексей резников, республика крым, украина, в мире

В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины

04:13 28.03.2021 (обновлено: 10:28 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.
Ранее Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан России, переехавших на полуостров с материковой части страны.

"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами".
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