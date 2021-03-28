https://ria.ru/20210328/reznikov-1603164343.html

В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины

В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T04:13

2021-03-28T04:13

2021-03-28T10:28

россия

алексей резников

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.Ранее Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан России, переехавших на полуостров с материковой части страны.По его мнению, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами".

https://ria.ru/20210327/strategiya-1603127853.html

россия

республика крым

украина

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2021

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россия, алексей резников, республика крым, украина, в мире