https://ria.ru/20210328/revaktsinatsiya-1603224164.html
Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"
Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"
Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:14
2021-03-28T22:14
2021-03-28T23:10
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денис логунов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html
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наталья пшеничная, денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество