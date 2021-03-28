https://ria.ru/20210328/revaktsinatsiya-1603224164.html

Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"

Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"

Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T22:14

2021-03-28T22:14

2021-03-28T23:10

распространение коронавируса

наталья пшеничная

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html

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2021

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наталья пшеничная, денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество