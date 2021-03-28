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Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"
Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"
Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:14
2021-03-28T23:10
распространение коронавируса
наталья пшеничная
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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наталья пшеничная, денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали "Спутником V"

22:14 28.03.2021 (обновлено: 23:10 28.03.2021)
 
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались "Спутником V", иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие ответы", - сказал Логунов в эфире Первого канала.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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