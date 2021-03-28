https://ria.ru/20210328/rebenok-1603210202.html

Полицейские заковали ребенка в наручники на глазах у матери

Полицейские заковали ребенка в наручники на глазах у матери

Отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал видео, на котором запечатлено жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:44

2021-03-28T17:44

2021-03-28T19:47

монтгомери

сша

мэриленд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал видео, на котором запечатлено жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с пятилетним ребенком, пойманным при прогуле школы.По данным телеканала CBS News, инцидент произошел в январе прошлого года. Сотрудники полиции заметили мальчика недалеко от школы Ист-Сильвер-Спринг и отвезли его обратно, после чего обсудили его прогул с администрацией учебного заведения и матерью ребенка. На кадрах видно, как полицейский настойчиво призывает женщину "побить сына" и убеждает, что она "не отправится в тюрьму" за это. После этого на ребенка надели наручники и продолжили отчитывать. "Знаешь, для чего нужны эти наручники? Они для людей, которые не слушаются и не умеют себя вести", — заявил мальчику офицер.Позже мать ребенка подала в суд на силовиков, обвинив их в нанесении психологической травмы. В отделе полиции заявили, что расследовали инцидент, однако оба обвиняемых сохранили свои места.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ssha-1597271974.html

монтгомери

сша

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монтгомери, сша, мэриленд, в мире