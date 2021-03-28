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Полицейские заковали ребенка в наручники на глазах у матери
Полицейские заковали ребенка в наручники на глазах у матери
Отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал видео, на котором запечатлено жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:44
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал видео, на котором запечатлено жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с пятилетним ребенком, пойманным при прогуле школы.По данным телеканала CBS News, инцидент произошел в январе прошлого года. Сотрудники полиции заметили мальчика недалеко от школы Ист-Сильвер-Спринг и отвезли его обратно, после чего обсудили его прогул с администрацией учебного заведения и матерью ребенка. На кадрах видно, как полицейский настойчиво призывает женщину "побить сына" и убеждает, что она "не отправится в тюрьму" за это. После этого на ребенка надели наручники и продолжили отчитывать. "Знаешь, для чего нужны эти наручники? Они для людей, которые не слушаются и не умеют себя вести", — заявил мальчику офицер.Позже мать ребенка подала в суд на силовиков, обвинив их в нанесении психологической травмы. В отделе полиции заявили, что расследовали инцидент, однако оба обвиняемых сохранили свои места.
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монтгомери, сша, мэриленд, в мире

Полицейские заковали ребенка в наручники на глазах у матери

17:44 28.03.2021 (обновлено: 19:47 28.03.2021)
 
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / EugeneF
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал видео, на котором запечатлено жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с пятилетним ребенком, пойманным при прогуле школы.
По данным телеканала CBS News, инцидент произошел в январе прошлого года. Сотрудники полиции заметили мальчика недалеко от школы Ист-Сильвер-Спринг и отвезли его обратно, после чего обсудили его прогул с администрацией учебного заведения и матерью ребенка.
На кадрах видно, как полицейский настойчиво призывает женщину "побить сына" и убеждает, что она "не отправится в тюрьму" за это. После этого на ребенка надели наручники и продолжили отчитывать.
"Знаешь, для чего нужны эти наручники? Они для людей, которые не слушаются и не умеют себя вести", — заявил мальчику офицер.
Позже мать ребенка подала в суд на силовиков, обвинив их в нанесении психологической травмы. В отделе полиции заявили, что расследовали инцидент, однако оба обвиняемых сохранили свои места.
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