https://ria.ru/20210328/rak-1603171412.html

Врач рассказала, как избежать развития самого распространенного вида рака

Врач рассказала, как избежать развития самого распространенного вида рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы,... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:54

2021-03-28T08:54

2021-03-28T08:54

михаил мяснянкин

елена смирнова

общество

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы, недостаток которых способствует его развитию.Она отметила, что это заболевание входит в пятерку самых распространенных видов рака, а риск его развития с возрастом лишь увеличивается.Смирнова добавила, что около 15% случаев передаются по наследству.Врач подчеркнула, что большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания. Специалист рекомендовала по достижении сорокалетнего возраста посещать проктолога для проведения минимального обследования.Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что резкая потеря веса, утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличие к происходящему вокруг могут свидетельствовать о развитии рака крови у детей.

https://ria.ru/20210322/simptom-1602343411.html

https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html

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2021

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михаил мяснянкин, елена смирнова, общество