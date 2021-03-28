Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/rak-1603171412.html
Врач рассказала, как избежать развития самого распространенного вида рака
Врач рассказала, как избежать развития самого распространенного вида рака
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T08:54
2021-03-28T08:54
михаил мяснянкин
елена смирнова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_0:63:2360:1391_1920x0_80_0_0_39f7737f9ed6e495ad92ce4d5203ac12.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы, недостаток которых способствует его развитию.Она отметила, что это заболевание входит в пятерку самых распространенных видов рака, а риск его развития с возрастом лишь увеличивается.Смирнова добавила, что около 15% случаев передаются по наследству.Врач подчеркнула, что большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания. Специалист рекомендовала по достижении сорокалетнего возраста посещать проктолога для проведения минимального обследования.Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что резкая потеря веса, утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличие к происходящему вокруг могут свидетельствовать о развитии рака крови у детей.
https://ria.ru/20210322/simptom-1602343411.html
https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97889/31/978893104_260:0:2360:1575_1920x0_80_0_0_80939207843edd6f19865ca7a7e2ce19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мяснянкин, елена смирнова, общество

Врач рассказала, как избежать развития самого распространенного вида рака

08:54 28.03.2021
 
© Fotolia / AllianceБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / Alliance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы, недостаток которых способствует его развитию.
Она отметила, что это заболевание входит в пятерку самых распространенных видов рака, а риск его развития с возрастом лишь увеличивается.
"В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет", - заявила врач.
Смирнова добавила, что около 15% случаев передаются по наследству.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:18
Назван первый симптом рака носоглотки
Врач подчеркнула, что большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания.
Специалист рекомендовала по достижении сорокалетнего возраста посещать проктолога для проведения минимального обследования.
Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что резкая потеря веса, утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличие к происходящему вокруг могут свидетельствовать о развитии рака крови у детей.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 19:19
Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка
 
Михаил МяснянкинЕлена СмирноваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей из-за контейнеровоза
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
Лента новостейМолния