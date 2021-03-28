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Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру
Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру
Владимир Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:08
2021-03-28T16:33
коронавирус в россии
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики."Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Глава государства подчеркнул, что, даже если процедура проходит в присутствии фото- и видеооператоров, в самом шприце может быть что угодно.Он уточнил, что после вакцинации чувствовал небольшой дискомфорт, но это был единственный побочный эффект."Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная", — добавил президент.Путин также отметил, что трое суток после прививки воздерживался от занятий спортом, только принимал контрастные ванны.По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но, какую именно, знает только он сам и его врач. Путин подчеркнул, что никому не сообщал название препарата, его не знают ни вице-премьер Татьяна Голикова, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент привился 23 марта, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, второй укол сделают через три недели.Сегодня в стране зарегистрированы три российские разработки — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две.
https://ria.ru/20210328/privivka-1603192725.html
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коронавирус в россии, владимир путин

Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру

14:08 28.03.2021 (обновлено: 16:33 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики.
"Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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Вчера, 14:03Распространение коронавируса
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Глава государства подчеркнул, что, даже если процедура проходит в присутствии фото- и видеооператоров, в самом шприце может быть что угодно.
"Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. <...> Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил Путин.
Он уточнил, что после вакцинации чувствовал небольшой дискомфорт, но это был единственный побочный эффект.
"Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная", — добавил президент.
Путин также отметил, что трое суток после прививки воздерживался от занятий спортом, только принимал контрастные ванны.
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По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но, какую именно, знает только он сам и его врач. Путин подчеркнул, что никому не сообщал название препарата, его не знают ни вице-премьер Татьяна Голикова, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент привился 23 марта, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, второй укол сделают через три недели.
Сегодня в стране зарегистрированы три российские разработки — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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