https://ria.ru/20210328/putin-1603192598.html

Путин объяснил отказ от вакцинации под камеры нежеланием обезьянничать

Путин объяснил отказ от вакцинации под камеры нежеланием обезьянничать

Владимир Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:03

2021-03-28T14:03

2021-03-28T15:34

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — РИА Новости. Владимир Путин объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики."Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — сказал президент в эфире телеканала "Россия 1".Глава государства подчеркнул, что даже если процедура проходит в присутствии фото- и видеооператоров, в самом шприце может быть что угодно.Он уточнил, что после вакцинации чувствовал небольшой дискомфорт, но это был единственный побочный эффект."Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная", — добавил президент.Путин также отметил, что трое суток после прививки воздерживался от занятий спортом, только принимал контрастные ванны.По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но какую именно, знает только он сам и его врач. Путин подчеркнул, что никому не сообщал название препарата, его не знают ни вице-премьер Татьяна Голикова, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент привился 23 марта, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, второй укол сделают через три недели.Сегодня в стране зарегистрированы три российские разработки — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две.

https://ria.ru/20210328/privivka-1603192725.html

https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html

https://ria.ru/20210325/kovivak-1602773076.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин