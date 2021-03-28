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Космический грузовик "Прогресс" установил рекорд длительности полета
Космический грузовик "Прогресс" установил рекорд длительности полета
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T05:08
2021-03-28T05:08
2021-03-28T10:26
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства, подсчитало РИА Новости.До этого рекорд продолжительности полета принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах провел на орбите, в том числе в составе станции "Мир", 337 суток.В воскресенье в 04:45 мск "Прогресс МС-14", который был запущен 25 апреля 2020 года и сейчас пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, превысил эту длительность.По данным на сайте НАСА, расстыковка корабля от станции намечается на 27 апреля, таким образом "Прогрессу МС-14" предстоит находиться в космосе как минимум 367 суток (больше года).В 2021 году планируются запуски кораблей "Прогресс МС-17" (30 июня) и "Прогресс МС-18" (28 октября). Кроме того, на 24 ноября намечается запуск специализированного корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции
(МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства, подсчитало РИА Новости.
До этого рекорд продолжительности полета принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах провел на орбите, в том числе в составе станции "Мир", 337 суток.
В воскресенье в 04:45 мск "Прогресс МС-14", который был запущен 25 апреля 2020 года и сейчас пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, превысил эту длительность.
По данным на сайте НАСА
, расстыковка корабля от станции намечается на 27 апреля, таким образом "Прогрессу МС-14" предстоит находиться в космосе как минимум 367 суток (больше года).
В 2021 году планируются запуски кораблей "Прогресс МС-17" (30 июня) и "Прогресс МС-18" (28 октября). Кроме того, на 24 ноября намечается запуск специализированного корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.