Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:45

2021-03-28T17:45

2021-03-28T22:37

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News.В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al Arabiya подтвердил, что такой сценарии прорабатывается.По данным Рабиа, сейчас в очереди на проход скопились 369 кораблей.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров. По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.

