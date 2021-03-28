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Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал
Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:45
2021-03-28T22:37
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
египет
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News.В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al Arabiya подтвердил, что такой сценарии прорабатывается.По данным Рабиа, сейчас в очереди на проход скопились 369 кораблей.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров. По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.
https://ria.ru/20210328/sudno-1603181284.html
https://ria.ru/20210326/blokirovka-1602958109.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, египет, в мире

Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

17:45 28.03.2021 (обновлено: 22:37 28.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сообщил телеканал Extra News.
В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al Arabiya подтвердил, что такой сценарии прорабатывается.
"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами. <...> Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", — уточнил он.
По данным Рабиа, сейчас в очереди на проход скопились 369 кораблей.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.
Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой в Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20 метров.
По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки канала.
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
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