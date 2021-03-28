https://ria.ru/20210328/pravitelstvo--1603190079.html

Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку

Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил региональное правительство в отставку. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:30

2021-03-28T13:30

2021-03-28T17:33

дело ивана белозерцева

олег мельниченко

игорь комаров

владимир путин

пензенская область

политика

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САРАТОВ, 28 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил региональное правительство в отставку.Постановление он подписал 26 марта, но опубликовано оно сегодня.Министрам врио губернатора поручил исполнять обязанности до формирования нового правительства.Президент Владимир Путин 23 марта отстранил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. Три дня спустя глава государства назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров накануне представил его активу региона.По уставу области после отстранения губернатора от должности правительство должно уйти в отставку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/belozertsev-1602631501.html

пензенская область

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дело ивана белозерцева, олег мельниченко, игорь комаров, владимир путин, пензенская область, политика