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Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку
Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил региональное правительство в отставку. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:30
2021-03-28T17:33
дело ивана белозерцева
олег мельниченко
игорь комаров
владимир путин
пензенская область
политика
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САРАТОВ, 28 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил региональное правительство в отставку.Постановление он подписал 26 марта, но опубликовано оно сегодня.Министрам врио губернатора поручил исполнять обязанности до формирования нового правительства.Президент Владимир Путин 23 марта отстранил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. Три дня спустя глава государства назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров накануне представил его активу региона.По уставу области после отстранения губернатора от должности правительство должно уйти в отставку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/belozertsev-1602631501.html
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дело ивана белозерцева, олег мельниченко, игорь комаров, владимир путин, пензенская область, политика

Врио губернатора Пензенской области отправил правительство в отставку

13:30 28.03.2021 (обновлено: 17:33 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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САРАТОВ, 28 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил региональное правительство в отставку.
Постановление он подписал 26 марта, но опубликовано оно сегодня.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:34
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Министрам врио губернатора поручил исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Президент Владимир Путин 23 марта отстранил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. Три дня спустя глава государства назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров накануне представил его активу региона.
По уставу области после отстранения губернатора от должности правительство должно уйти в отставку.
 
Дело Ивана БелозерцеваОлег МельниченкоИгорь КомаровВладимир ПутинПензенская областьПолитика
 
 
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