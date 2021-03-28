https://ria.ru/20210328/pogoda-1603193428.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:08

2021-03-28T14:08

2021-03-28T14:24

евгений тишковец

россия

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602975577_0:560:2507:1970_1920x0_80_0_0_6a5a5a74e274aa889e2ce4aafa7ffebd.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в целом месяц май будет на градус выше нормы по температуре, а по осадкам возможно выпадет на 10-20% выше нормы.Он добавил, что уже ко второй части праздников ожидается до плюс 18 градусов тепла.Он напомнил, что в мае температура максимальная на середину месяца - плюс 18,4 градуса.Он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, его вероятность 60-70%.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

https://ria.ru/20210328/aprel-1603193201.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, россия, погода, москва, общество