Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
14:08 28.03.2021 (обновлено: 14:24 28.03.2021)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в целом месяц май будет на градус выше нормы по температуре, а по осадкам возможно выпадет на 10-20% выше нормы.
"Если предварительно говорить про майские праздники, то в первой их части допустимо традиционное возвращение майских холодов, но оно будет несущественным. Первомайские праздники будут чуть прохладнее, но это вполне комфортные показатели. В принципе, я не думаю, что будет какая-то сдвижка по посадкам у дачников", - сказал Тишковец.
Он добавил, что уже ко второй части праздников ожидается до плюс 18 градусов тепла.
"А праздничные дни Дня победы 9 мая будут благополучные, комфортные по температуре - и даже чуть теплее, чем должно быть. То есть такая скорее всего "качель" на майские праздники будет, в принципе, это всегда так происходит, когда одна половина праздников чуть теплее, другая чуть прохладнее", - сказал Тишковец.
Вчера, 14:07Москвичам пообещали "коралловый" апрель
Он напомнил, что в мае температура максимальная на середину месяца - плюс 18,4 градуса.
"Поэтому я надеюсь, что на праздники 9 мая будет плюс 15-18 как минимум", - сказал Тишковец.
Он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, его вероятность 60-70%.