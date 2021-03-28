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Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:08
2021-03-28T14:24
евгений тишковец
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в целом месяц май будет на градус выше нормы по температуре, а по осадкам возможно выпадет на 10-20% выше нормы.Он добавил, что уже ко второй части праздников ожидается до плюс 18 градусов тепла.Он напомнил, что в мае температура максимальная на середину месяца - плюс 18,4 градуса.Он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, его вероятность 60-70%.
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евгений тишковец, россия, погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

14:08 28.03.2021 (обновлено: 14:24 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинЗдание Московского государственного театра эстрады
Здание Московского государственного театра эстрады - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Первая часть майских праздников, предположительно, будет более прохладной, а ближе к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в целом месяц май будет на градус выше нормы по температуре, а по осадкам возможно выпадет на 10-20% выше нормы.
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"Если предварительно говорить про майские праздники, то в первой их части допустимо традиционное возвращение майских холодов, но оно будет несущественным. Первомайские праздники будут чуть прохладнее, но это вполне комфортные показатели. В принципе, я не думаю, что будет какая-то сдвижка по посадкам у дачников", - сказал Тишковец.

Он добавил, что уже ко второй части праздников ожидается до плюс 18 градусов тепла.

"А праздничные дни Дня победы 9 мая будут благополучные, комфортные по температуре - и даже чуть теплее, чем должно быть. То есть такая скорее всего "качель" на майские праздники будет, в принципе, это всегда так происходит, когда одна половина праздников чуть теплее, другая чуть прохладнее", - сказал Тишковец.

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Он напомнил, что в мае температура максимальная на середину месяца - плюс 18,4 градуса.

"Поэтому я надеюсь, что на праздники 9 мая будет плюс 15-18 как минимум", - сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, его вероятность 60-70%.
 
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