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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210328/pavel-i-1603186501.html
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
2021-03-28T12:30
2021-03-28T12:37
как это по-русски
подкаст
российская империя
екатерина ii
павел i
павел первый: сумасшедший на троне или царь-реформатор?
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"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
audio/mpeg
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, российская империя, екатерина ii, павел i, павел первый: сумасшедший на троне или царь-реформатор?

"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I

12:30 28.03.2021 (обновлено: 12:37 28.03.2021)
 
Как это по-русски
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
12:30
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Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода: Илья Кабанов
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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