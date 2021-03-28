https://ria.ru/20210328/pavel-i-1603186501.html
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
2021-03-28T12:30
2021-03-28T12:30
2021-03-28T12:37
как это по-русски
подкаст
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екатерина ii
павел i
павел первый: сумасшедший на троне или царь-реформатор?
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"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
audio/mpeg
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, российская империя, екатерина ii, павел i, павел первый: сумасшедший на троне или царь-реформатор?
"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
12:30 28.03.2021 (обновлено: 12:37 28.03.2021)
Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?