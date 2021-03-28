https://ria.ru/20210328/pavel-i-1603186501.html

"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I

"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I

Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?

2021-03-28T12:30

2021-03-28T12:30

2021-03-28T12:37

как это по-русски

подкаст

российская империя

екатерина ii

павел i

павел первый: сумасшедший на троне или царь-реформатор?

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"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"? audio/mpeg

"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка: ряд слов самодержец повелел заменить, а некоторые вовсе попали под запрет. Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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