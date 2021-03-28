Премьер Армении Пашинян подаст в апреле в отставку
15:13 28.03.2021 (обновлено: 15:35 28.03.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку.
По его словам, это формальный шаг "не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы".
"За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", — сказал он.
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Согласно армянскому законодательству, выборы назначат, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.
Оппозиция требовала его отставки с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что такой шаг дался ему тяжело, но позволил сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция резко критиковала премьера.
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В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова премьера об "Искандерах"), Пашинян потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого главу правительства. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.
В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.