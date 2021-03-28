https://ria.ru/20210328/pashinyan-1603198460.html

Премьер Армении Пашинян подаст в апреле в отставку

Премьер Армении Пашинян подаст в апреле в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:13

2021-03-28T15:13

2021-03-28T15:35

ситуация в армении

ереван

армения

в мире

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку.По его словам, это формальный шаг "не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы".Согласно армянскому законодательству, выборы назначат, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.Оппозиция требовала его отставки с ноября, после того как он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом, который Ереван и Баку подписали при посредничестве России, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что такой шаг дался ему тяжело, но позволил сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция резко критиковала премьера.В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. После того как в отставку отправили заместителя начальника Генштаба (как писали СМИ, он высмеял слова премьера об "Искандерах"), Пашинян потребовал отставки и начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого главу правительства. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция тоже вышла на улицы и возвела в центре Еревана баррикады.В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.

https://ria.ru/20210323/armeniya-1602565215.html

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

https://ria.ru/20210318/vybory-1601856738.html

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ситуация в армении, ереван, армения, в мире, никол пашинян