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В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета

В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета

Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:52

2021-03-28T16:52

2021-03-28T16:52

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО.По словам собеседника агентства, был обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку, но позже человек, забывший пакет, сам за ним вернулся."В ближайшее время площадь будет открыта для посещения", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20201201/korobka-1587250359.html

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия