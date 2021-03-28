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В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета
В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета
Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:52
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО.По словам собеседника агентства, был обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку, но позже человек, забывший пакет, сам за ним вернулся."В ближайшее время площадь будет открыта для посещения", - сказал собеседник.
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россия, москва, происшествия

В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета

16:52 28.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО.
По словам собеседника агентства, был обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку, но позже человек, забывший пакет, сам за ним вернулся.
"В ближайшее время площадь будет открыта для посещения", - сказал собеседник.
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