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В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета
В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета
Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:52
2021-03-28T16:52
2021-03-28T16:52
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москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве был закрыт из-за забытого пакета, ограничения в ближайшее время будут сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСО.По словам собеседника агентства, был обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку, но позже человек, забывший пакет, сам за ним вернулся."В ближайшее время площадь будет открыта для посещения", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20201201/korobka-1587250359.html
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