Правозащитники сообщили о 245 задержанных в Белоруссии в субботу
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтозак во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными о 245 задержанных в субботу в республике, в основном - во время попыток оппозиции провести несанкционированную акцию протеста в Минске.
Белорусская оппозиция анонсировала в субботу массовые несанкционированные акции протеста в различных городах, в том числе в Минске. Однако, как проинформировало МВД республики, незаконные массовые мероприятия не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю. Правоохранители провели точечные задержания, которые, как поясняли РИА Новости в МВД, связаны с нарушением административного законодательства, в том числе – с пикетированием.
Как сообщается на сайте "Весны", задержаны 245 человек. Помимо Минска, несколько задержанных есть также в Бресте, Новогрудке, Солигорске, Новополоцке, Барановичах и Могилеве.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск, она также является фигурантом уголовных дел.