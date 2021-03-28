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В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего застрявшую в дверях девочку
В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего застрявшую в дверях девочку
Полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:00
2021-03-28T15:00
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 28 мар – РИА Новости. Полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по Омской области.Анонимный пост, в котором омичка ищет свидетелей ДТП, опубликован в паблике "Аварийный Омск" соцсети "ВКонтакте" в воскресенье 28 марта. Как отмечается в сообщении, 16 марта около 17.00 – 17.30 (по местному времени) на остановке "50 лет ВЛКСМ" водитель маршрутки №359 прищемил дверями автобуса руку 11-летней девочки и протащил её "ориентировочно 20 метров"."Перед дверью (маршрутки девочка) развернулась и поскользнулась. Упала, взялась за поручень, чтобы встать. Водитель закрыл дверь и потащил... Одна пассажирка была в салоне, закричала водителю. Открыв дверь (маршрутки), ребёнок поднялся, забрал рюкзак. Водитель даже не встал, не осмотрел, не предложил помощи. Закрыл двери и уехал", - говорится в анонимном посте в соцсети "ВКонтакте".К сообщению автора, вероятно, родителя пострадавшей школьницы, прилагается фото синяка и ссадины на детской руке.
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омская область, омск, происшествия

В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего застрявшую в дверях девочку

15:00 28.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ОМСК, 28 мар – РИА Новости. Полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по Омской области.
Анонимный пост, в котором омичка ищет свидетелей ДТП, опубликован в паблике "Аварийный Омск" соцсети "ВКонтакте" в воскресенье 28 марта. Как отмечается в сообщении, 16 марта около 17.00 – 17.30 (по местному времени) на остановке "50 лет ВЛКСМ" водитель маршрутки №359 прищемил дверями автобуса руку 11-летней девочки и протащил её "ориентировочно 20 метров".
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"Девочка получила травмы мягких тканей руки, проводятся мероприятия по установлению водителя-участника ДТП, поскольку на маршруте он работает не один", - рассказали РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по Омской области.
"Перед дверью (маршрутки девочка) развернулась и поскользнулась. Упала, взялась за поручень, чтобы встать. Водитель закрыл дверь и потащил... Одна пассажирка была в салоне, закричала водителю. Открыв дверь (маршрутки), ребёнок поднялся, забрал рюкзак. Водитель даже не встал, не осмотрел, не предложил помощи. Закрыл двери и уехал", - говорится в анонимном посте в соцсети "ВКонтакте".
К сообщению автора, вероятно, родителя пострадавшей школьницы, прилагается фото синяка и ссадины на детской руке.
 
Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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