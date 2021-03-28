https://ria.ru/20210328/omsk-1603197452.html

В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего застрявшую в дверях девочку

В Омске ищут водителя маршрутки, протащившего застрявшую в дверях девочку

Полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:00

2021-03-28T15:00

2021-03-28T15:00

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 28 мар – РИА Новости. Полиция в Омске разыскивает водителя, который протащил за маршруткой школьницу, застрявшую в дверях, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УМВД по Омской области.Анонимный пост, в котором омичка ищет свидетелей ДТП, опубликован в паблике "Аварийный Омск" соцсети "ВКонтакте" в воскресенье 28 марта. Как отмечается в сообщении, 16 марта около 17.00 – 17.30 (по местному времени) на остановке "50 лет ВЛКСМ" водитель маршрутки №359 прищемил дверями автобуса руку 11-летней девочки и протащил её "ориентировочно 20 метров"."Перед дверью (маршрутки девочка) развернулась и поскользнулась. Упала, взялась за поручень, чтобы встать. Водитель закрыл дверь и потащил... Одна пассажирка была в салоне, закричала водителю. Открыв дверь (маршрутки), ребёнок поднялся, забрал рюкзак. Водитель даже не встал, не осмотрел, не предложил помощи. Закрыл двери и уехал", - говорится в анонимном посте в соцсети "ВКонтакте".К сообщению автора, вероятно, родителя пострадавшей школьницы, прилагается фото синяка и ссадины на детской руке.

https://ria.ru/20210328/avariya-1603182404.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия