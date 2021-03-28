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В России появилась награда "Заслуженная жена подводника"
В России появилась награда "Заслуженная жена подводника"
Командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:55
2021-03-28T15:55
2021-03-28T17:20
россия
подводные лодки проекта 955 "борей"
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", сообщили в пресс-службе флота.Кроме того, награды достались женам моряков атомной подводной лодки "Новомосковск" и других, всего медали вручили примерно 150 женам подводников.Командование подводных сил СФ учредило медаль "Заслуженная жена подводника" в преддверии 115-й годовщины российского подводного флота. Это негосударственная памятная награда, которую будут получать супруги подводников, чей семейный союз длится не менее десяти лет."Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Медаль может быть вручена также вдове военнослужащего, проходившего службу в плавсоставе подводных сил Северного флота", — пояснили в пресс-службе.Медали рекомендуют вручать на торжественных мероприятиях в честь Международного женского дня, Дня семьи, любви и верности, Дня Военно-Морского флота.
https://ria.ru/20210317/syabitova-1601623087.html
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россия, подводные лодки проекта 955 "борей", общество
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Командование подводных сил Северного флота
учредило медаль "Заслуженная жена подводника", сообщили в пресс-службе флота.
"Первое награждение состоялось 19 марта — в День моряка-подводника — в главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиеве. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", — говорится в сообщении.
Кроме того, награды достались женам моряков атомной подводной лодки "Новомосковск" и других, всего медали вручили примерно 150 женам подводников.
Командование подводных сил СФ учредило медаль "Заслуженная жена подводника" в преддверии 115-й годовщины российского подводного флота. Это негосударственная памятная награда, которую будут получать супруги подводников, чей семейный союз длится не менее десяти лет.
"Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Медаль может быть вручена также вдове военнослужащего, проходившего службу в плавсоставе подводных сил Северного флота", — пояснили в пресс-службе.
Медали рекомендуют вручать на торжественных мероприятиях в честь Международного женского дня, Дня семьи, любви и верности, Дня Военно-Морского флота.