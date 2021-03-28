https://ria.ru/20210328/myasnikov-1603201332.html
Мясников предупредил россиян об "инфекционном раке"
Мясников предупредил россиян об "инфекционном раке"
Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:50
2021-03-28T15:50
2021-03-28T16:16
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — заявил он.По словам медика, около 50 разновидностей этого вируса могут воздействовать на слизистые. "И ряд этих вирусов может менять слизистые так, что дает толчок раку", — добавил он.Медик объяснил, что после попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, в результате которых клетка начинает перерождаться в раковую. Мясников также подчеркнул, что, помимо рака шейки матки, вирус папилломы человека может провоцировать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин. В качестве меры защиты от вируса врач предложил вакцинацию и регулярное медицинское обследование, подчеркнув, что современная вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекционного заболевания.
https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html
https://ria.ru/20210326/myasnikov-1602918596.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — заявил он.
По словам медика, около 50 разновидностей этого вируса могут воздействовать на слизистые.
"И ряд этих вирусов может менять слизистые так, что дает толчок раку", — добавил он.
Медик объяснил, что после попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, в результате которых клетка начинает перерождаться в раковую.
Мясников также подчеркнул, что, помимо рака шейки матки, вирус папилломы человека может провоцировать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.
В качестве меры защиты от вируса врач предложил вакцинацию и регулярное медицинское обследование, подчеркнув, что современная вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекционного заболевания.