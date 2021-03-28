https://ria.ru/20210328/myanma-1603228520.html
ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме
ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме
Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу, говорится в совместном заявлении специального советника ООН по предупреждению... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T23:54
2021-03-28T23:54
2021-03-28T23:54
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мишель бачелет
аун сан су чжи
мьянма
оон
в мире
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу, говорится в совместном заявлении специального советника ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.В заявлении не сказано, откуда приводятся такие данные.В нем отмечается, что "силы безопасности убили по меньшей мере 107 человек, в том числе семь детей, согласно многочисленным достоверным сообщениям".По словам авторов заявления, ожидается, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации.Сотни других были ранены и задержаны во время этих, "похоже, скоординированных атак в более чем 40 местах по всей стране", говорится в заявлении.Специальный советник и верховный комиссар призвали Совет Безопасности предпринять дальнейшие шаги, основываясь на его заявлении от 10 марта 2021 года. Кроме того, они призвали АСЕАН и международное сообщество в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных Мьянмы, общее число скончавшихся с 5 февраля по 27 марта составляет 423.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мишель бачелет, аун сан су чжи, мьянма, оон, в мире
ООН, 28 мар – РИА Новости.
Службы безопасности Мьянмы
убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу, говорится в совместном заявлении специального советника ООН
по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В заявлении не сказано, откуда приводятся такие данные.
"Суббота стала самым кровавым днем с момента начала демонстраций против переворота", - сказано в заявлении.
В нем отмечается, что "силы безопасности убили по меньшей мере 107 человек, в том числе семь детей, согласно многочисленным достоверным сообщениям".
По словам авторов заявления, ожидается, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации.
Сотни других были ранены и задержаны во время этих, "похоже, скоординированных атак в более чем 40 местах по всей стране", говорится в заявлении.
"Постыдные, трусливые и жестокие действия военных и полиции, которые были сняты на видео во время стрельбы по бегущим протестующим и которые не щадили даже маленьких детей, должны быть немедленно прекращены. Международное сообщество несет ответственность за защиту народа Мьянмы от зверских преступлений", - заявили Бачелет и Ндериту.
Специальный советник и верховный комиссар призвали Совет Безопасности предпринять дальнейшие шаги, основываясь на его заявлении от 10 марта 2021 года. Кроме того, они призвали АСЕАН и международное сообщество в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи
. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.
По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных Мьянмы, общее число скончавшихся с 5 февраля по 27 марта составляет 423.