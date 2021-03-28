https://ria.ru/20210328/myanma-1603228520.html

ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме

ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме

Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу, говорится в совместном заявлении специального советника ООН по предупреждению... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T23:54

2021-03-28T23:54

2021-03-28T23:54

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

мишель бачелет

аун сан су чжи

мьянма

оон

в мире

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ООН, 28 мар – РИА Новости. Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу, говорится в совместном заявлении специального советника ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.В заявлении не сказано, откуда приводятся такие данные.В нем отмечается, что "силы безопасности убили по меньшей мере 107 человек, в том числе семь детей, согласно многочисленным достоверным сообщениям".По словам авторов заявления, ожидается, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации.Сотни других были ранены и задержаны во время этих, "похоже, скоординированных атак в более чем 40 местах по всей стране", говорится в заявлении.Специальный советник и верховный комиссар призвали Совет Безопасности предпринять дальнейшие шаги, основываясь на его заявлении от 10 марта 2021 года. Кроме того, они призвали АСЕАН и международное сообщество в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных Мьянмы, общее число скончавшихся с 5 февраля по 27 марта составляет 423.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

https://ria.ru/20210327/myanma-1603106550.html

https://ria.ru/20210312/myanma-1600908582.html

https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мишель бачелет, аун сан су чжи, мьянма, оон, в мире