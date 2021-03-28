https://ria.ru/20210328/mutatsiya-1603205701.html
Врач рассказал о приводящей к раку мутации
Врач рассказал о приводящей к раку мутации
Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач и телеведущий Евгений Греков. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:44
2021-03-28T16:44
2021-03-28T17:37
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наличие в генах мутации CHEK2 повышает риск развития онкологических заболеваний, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач и телеведущий Евгений Греков. "К раку предстательной железы приводит дефицит тестостерона, а также наличие в генах мутации CHEK2. <…> CHEK2 мы не можем поменять", — отметил он.Медик также предостерег пациентов от использования "трав и биодобавок" в качестве препаратов для борьбы с гормональными сбоями. "Все (кто лечился подобными методами. — Прим. ред.) они пришли через десять лет и сказали "моему раку два года". Это правда жизни. Дефицит тестостерона вызывает рак", — резюмировал он.Кроме того, Греков подчеркнул, что теория о связи рака с аденомой простаты является "мифом из прошлого".
https://ria.ru/20210328/myasnikov-1603201332.html
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