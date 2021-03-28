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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/mutatsii-1603187906.html
В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:53
2021-03-28T15:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости COVID-19."Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине", — сказал глава ведомства канцлера в интервью изданию Bild am Sonntag.По словам Брауна, сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.Браун отметил, что со вторника все пассажиры, совершающие полеты в Германию, в обязательном порядке будут сдавать тест на коронавирус. "Пассажир будет попадать в возвращающийся в Германию самолет только при отрицательном тесте", — сказал он.Ранее в ФРГ продлили карантин до 18 апреля. За все время в Германии зафиксировали более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 75,8 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19.
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601664147.html
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Попова: в России обнаружено 1424 мутации коронавируса
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса

12:53 28.03.2021 (обновлено: 15:41 28.03.2021)
 
© REUTERS / Thilo SchmuelgenЦентр вакцинации в Кельне, Германия
Центр вакцинации в Кельне, Германия - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости COVID-19.
"Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине", — сказал глава ведомства канцлера в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново", — пояснил Браун, добавив, что такой сценарий необходимо предотвратить любой ценой.

По словам Брауна, сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.
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Браун отметил, что со вторника все пассажиры, совершающие полеты в Германию, в обязательном порядке будут сдавать тест на коронавирус. "Пассажир будет попадать в возвращающийся в Германию самолет только при отрицательном тесте", — сказал он.
Ранее в ФРГ продлили карантин до 18 апреля. За все время в Германии зафиксировали более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 75,8 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19.
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