https://ria.ru/20210328/mutatsii-1603187906.html

В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса

В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:53

2021-03-28T12:53

2021-03-28T15:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости COVID-19."Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине", — сказал глава ведомства канцлера в интервью изданию Bild am Sonntag.По словам Брауна, сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.Браун отметил, что со вторника все пассажиры, совершающие полеты в Германию, в обязательном порядке будут сдавать тест на коронавирус. "Пассажир будет попадать в возвращающийся в Германию самолет только при отрицательном тесте", — сказал он.Ранее в ФРГ продлили карантин до 18 апреля. За все время в Германии зафиксировали более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 75,8 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19.

https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601664147.html

https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

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Попова: в России обнаружено 1424 мутации коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщила о том, сколько мутаций коронавируса выявлено на территории Российской Федерации. 2021-03-28T12:53 true PT1M27S

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коронавирус covid-19, германия, в мире