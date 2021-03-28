https://ria.ru/20210328/moped-1603199151.html

В Псковской области дети погибли, столкнувшись на мопеде с микроавтобусом

В Псковской области дети погибли, столкнувшись на мопеде с микроавтобусом

Двое детей, ехавших на мопеде, погибли, столкнувшись с микроавтобусом в Псковской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:23

2021-03-28T15:23

2021-03-28T15:23

россия

псковская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Двое детей, ехавших на мопеде, погибли, столкнувшись с микроавтобусом в Псковской области, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в воскресенье днем в посёлке Крюки Псковской области. По предварительной информации, двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги.

https://ria.ru/20210328/dtp-1603165328.html

россия

псковская область

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2021

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россия, псковская область, происшествия