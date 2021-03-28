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В Псковской области дети погибли, столкнувшись на мопеде с микроавтобусом
В Псковской области дети погибли, столкнувшись на мопеде с микроавтобусом
Двое детей, ехавших на мопеде, погибли, столкнувшись с микроавтобусом в Псковской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:23
2021-03-28T15:23
россия
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Двое детей, ехавших на мопеде, погибли, столкнувшись с микроавтобусом в Псковской области, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло в воскресенье днем в посёлке Крюки Псковской области. По предварительной информации, двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги.
https://ria.ru/20210328/dtp-1603165328.html
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россия, псковская область, происшествия

В Псковской области дети погибли, столкнувшись на мопеде с микроавтобусом

15:23 28.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Двое детей, ехавших на мопеде, погибли, столкнувшись с микроавтобусом в Псковской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло в воскресенье днем в посёлке Крюки Псковской области. По предварительной информации, двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 05:49
В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом

"При совершении съезда на дорогу, произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen. Он двигался в попутном направлении. В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте", - говорится в сообщении.

 
РоссияПсковская областьПроисшествия
 
 
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