https://ria.ru/20210328/moloko-1603170297.html
Врач развеяла главный миф о пользе молока
Врач развеяла главный миф о пользе молока
Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала "Звезде", почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T08:38
2021-03-28T08:38
2021-03-28T11:58
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала "Звезде", почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке.По словам эксперта, это же касается и других молочных продуктов, например творога. При недостатке кальция нутрициолог рекомендовала добавлять в еду петрушку, в которой его "в десять раз больше". А рекордсменами по содержанию этого важного микроэлемента она назвала мак и кунжут.Ранее нутрициолог Татьяна Скирда посоветовала делать дома растительные аналоги молока, а не покупать их в магазине, так как в них может оказаться множество добавок.
https://ria.ru/20210320/kartoshka-1602094043.html
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общество
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала "Звезде"
, почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке.
"При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая — не усваивается", — пояснила она.
По словам эксперта, это же касается и других молочных продуктов, например творога.
При недостатке кальция нутрициолог рекомендовала добавлять в еду петрушку, в которой его "в десять раз больше". А рекордсменами по содержанию этого важного микроэлемента она назвала мак и кунжут.
Ранее нутрициолог Татьяна Скирда посоветовала делать дома растительные аналоги молока, а не покупать их в магазине, так как в них может оказаться множество добавок.