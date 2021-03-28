https://ria.ru/20210328/moloko-1603170297.html

Врач развеяла главный миф о пользе молока

Врач развеяла главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала "Звезде", почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T08:38

2021-03-28T08:38

2021-03-28T11:58

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала "Звезде", почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке.По словам эксперта, это же касается и других молочных продуктов, например творога. При недостатке кальция нутрициолог рекомендовала добавлять в еду петрушку, в которой его "в десять раз больше". А рекордсменами по содержанию этого важного микроэлемента она назвала мак и кунжут.Ранее нутрициолог Татьяна Скирда посоветовала делать дома растительные аналоги молока, а не покупать их в магазине, так как в них может оказаться множество добавок.

https://ria.ru/20210320/kartoshka-1602094043.html

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2021

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общество