https://ria.ru/20210328/minirovanie-1603208449.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги

В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги

Украинские силовики заминировали дорогу у населённого пункта в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:25

2021-03-28T17:25

2021-03-28T17:25

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики заминировали дорогу у населённого пункта в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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2021

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире