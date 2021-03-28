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В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги
В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги
Украинские силовики заминировали дорогу у населённого пункта в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:25
2021-03-28T17:25
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики заминировали дорогу у населённого пункта в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги

17:25 28.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики заминировали дорогу у населённого пункта в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Боевики 59 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) установили 28 противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги местного значения на юго-западной окраине населённого пункта Травневое. Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 27 марта 2021 года", - сообщил представитель ведомства.

Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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