https://ria.ru/20210328/maduro-1603222205.html

Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T21:09

2021-03-28T21:09

2021-03-28T21:09

whatsapp inc.

николас мадуро

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_0:97:2645:1586_1920x0_80_0_0_1e65ab2a62b92ff819a11938ebc24686.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении министерства коммуникаций латиноамериканской страны.Это не в первый раз, когда Facebook и его партнёры WhatsApp и Instagram накладывают санкции на контент, размещаемый в аккаунте президента.В октябре 2020 года это произошло из-за представленного президентом доклада о молекуле DR10 - венесуэльского лекарства для лечения COVID-19. На этот раз администраторы сети удалили трансляцию заседания, где был представлен препарат "карвативир"."Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа", - написал, в свою очередь, министр коммуникаций Фредди Ньяньес в Twitter.

https://ria.ru/20210327/facebook-1603121842.html

https://ria.ru/20210319/intervyu-1602051480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., николас мадуро, в мире