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Facebook заблокировал аккаунт Мадуро
Facebook заблокировал аккаунт Мадуро
Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T21:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении министерства коммуникаций латиноамериканской страны.Это не в первый раз, когда Facebook и его партнёры WhatsApp и Instagram накладывают санкции на контент, размещаемый в аккаунте президента.В октябре 2020 года это произошло из-за представленного президентом доклада о молекуле DR10 - венесуэльского лекарства для лечения COVID-19. На этот раз администраторы сети удалили трансляцию заседания, где был представлен препарат "карвативир"."Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа", - написал, в свою очередь, министр коммуникаций Фредди Ньяньес в Twitter.
https://ria.ru/20210327/facebook-1603121842.html
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whatsapp inc., николас мадуро, в мире

Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

21:09 28.03.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Компания Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стараясь навязать другим странам свою политику и законы, говорится в заявлении министерства коммуникаций латиноамериканской страны.

"Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей", - говорится в заявлении.

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В октябре 2020 года это произошло из-за представленного президентом доклада о молекуле DR10 - венесуэльского лекарства для лечения COVID-19. На этот раз администраторы сети удалили трансляцию заседания, где был представлен препарат "карвативир".
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"Мы являемся свидетелями цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон различным странам", - отмечает министерство.

"Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа", - написал, в свою очередь, министр коммуникаций Фредди Ньяньес в Twitter.
 
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