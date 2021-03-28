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Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым
Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым
Пропавший во время лыжного похода в Хибинах лыжник погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T10:04
2021-03-28T10:04
россия
хибины (национальный парк)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пропавший во время лыжного похода в Хибинах лыжник погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Он погиб, обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.В субботу вечером спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода. Лыжная группа в составе трех человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время которого один человек из группы пропал – возможно, упал со склона.
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россия
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РИА Новости
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россия, хибины (национальный парк), мурманская область, происшествия

Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым

10:04 28.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовХибинские горы в Мурманской области
Хибинские горы в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пропавший во время лыжного похода в Хибинах лыжник погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Он погиб, обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.
В субботу вечером спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода. Лыжная группа в составе трех человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время которого один человек из группы пропал – возможно, упал со склона.
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РоссияХибины (национальный парк)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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