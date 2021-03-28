https://ria.ru/20210328/lyzhnik-1603176116.html
Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым
Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым
Пропавший во время лыжного похода в Хибинах лыжник погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T10:04
2021-03-28T10:04
2021-03-28T10:04
россия
хибины (национальный парк)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Пропавший во время лыжного похода в Хибинах лыжник погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Он погиб, обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.В субботу вечером спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода. Лыжная группа в составе трех человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время которого один человек из группы пропал – возможно, упал со склона.
https://ria.ru/20201126/lyzhi-1586424290.html
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россия, хибины (национальный парк), мурманская область, происшествия