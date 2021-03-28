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Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето
Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето
Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T08:50
2021-03-28T08:50
2021-03-28T10:02
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погода
урал
западная сибирь
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гидрометцентр
таймыр
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие — розовым, отрицательные отклонения — соответственно синим и голубым.По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. В июне будет жарко в Красноярском крае и Якутии, в июле температура поднимется выше нормы на северо-востоке европейской части России, в Западной Сибири и на Урале, а в августе — на западе Европейской России, в Забайкалье, на Ямале и Таймыре.
https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html
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россия, ura.ru, погода, урал, западная сибирь, евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество