Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html
Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето
Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето
Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T08:50
2021-03-28T10:02
россия
ura.ru
погода
урал
западная сибирь
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572816076_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_9ba006e192b404d431bad6b35a1c15fe.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие — розовым, отрицательные отклонения — соответственно синим и голубым.По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. В июне будет жарко в Красноярском крае и Якутии, в июле температура поднимется выше нормы на северо-востоке европейской части России, в Западной Сибири и на Урале, а в августе — на западе Европейской России, в Забайкалье, на Ямале и Таймыре.
https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html
россия
урал
западная сибирь
таймыр
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572816076_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_5974ed36b178014974b5148362f4908b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ura.ru, погода, урал, западная сибирь, евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, красноярский край, общество

Синоптик Тишковец пообещал россиянам "персиковое" лето

08:50 28.03.2021 (обновлено: 10:02 28.03.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Летом температура воздуха в центральной части России будет на один-два градуса превышать норму, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <...>. Я бы назвал его персиковым", — пояснил он.

У метеорологов принято раскрашивать карту прогнозов: значительные превышения температуры выделяют красным цветом, небольшие — розовым, отрицательные отклонения — соответственно синим и голубым.
По словам Тишковца, в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, однако июль окажется засушливым. Он добавил, что этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России, а кроме того, благоприятно скажется на урожае.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не ожидает холодного лета: средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы. В июне будет жарко в Красноярском крае и Якутии, в июле температура поднимется выше нормы на северо-востоке европейской части России, в Западной Сибири и на Урале, а в августе — на западе Европейской России, в Забайкалье, на Ямале и Таймыре.
Дорога в Карелии - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 21:08
Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе
 
РоссияUra.ruПогодаУралЗападная СибирьЕвгений ТишковецРоман ВильфандГидрометцентрТаймырКрасноярский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Суэцком канале образовалась пробка из кораблей из-за контейнеровоза
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
Лента новостейМолния