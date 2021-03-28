https://ria.ru/20210328/leto-1603163902.html

Эксперт дал советы по подготовке машины к лету

Эксперт дал советы по подготовке машины к лету

Помимо смены зимних шин на летние, водителям весной следует провести в автосервисе еще две процедуры. О них рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T04:08

2021-03-28T04:08

2021-03-28T04:08

авто

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Помимо смены зимних шин на летние, водителям весной следует провести в автосервисе еще две процедуры. О них рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Эксперт советует менять резину, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже +5 градусов.Еще одна необходимая процедура – это балансировка колес. Даже если вы не меняете отдельно резину на дисках, а ставите колеса с летними шинами в сборе, проверить балансировку нужно обязательно, отметил Лев Зиманов."Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо еще раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа. Если этого не сделать, то это может привести к повышенному износу автомобильных шин", ‒ предупредил специалист.Если колеса заметно разбалансированы, то на скорости 80‒100 километров в час вы почувствуете биение рулевого колеса, и это ухудшит управляемость, предостерег Лев Зиманов. Также весной следует проверить тормозную систему. Если у автомобиля нет датчика износа тормозов, то нужно осмотреть колодки и тормозные диски на предмет износа. Не забываем и про тормозные шланги. "При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить", ‒ указал Лев Зиманов в интервью радио Sputnik. Все это делается попутно, в процессе замены шин, пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602741634.html

https://ria.ru/20210307/tsvet-1600161994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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