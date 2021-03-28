В Крыму назвали угрозы Киева выселить россиян с полуострова истерикой

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", — сказал Чегринец РИА Новости.