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В Крыму назвали угрозы Киева выселить россиян с полуострова истерикой
В Крыму назвали угрозы Киева выселить россиян с полуострова истерикой
Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:44
2021-03-28T09:05
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.Как заявлял Резников, после возвращения Крыма под контроль Украины оттуда выдворят всех россиян, переехавших с материковой части России.Он отметил, что нынешний киевский режим показал свою нежизнеспособность."Его представители такими вот бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но, на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины", — считает Чегринец.
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республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали угрозы Киева выселить россиян с полуострова истерикой

07:44 28.03.2021 (обновлено: 09:05 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Как заявлял Резников, после возвращения Крыма под контроль Украины оттуда выдворят всех россиян, переехавших с материковой части России.

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", — сказал Чегринец РИА Новости.

Он отметил, что нынешний киевский режим показал свою нежизнеспособность.
"Его представители такими вот бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но, на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины", — считает Чегринец.
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В Крыму ответили на планы Украины по выселению россиян с полуострова
 
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