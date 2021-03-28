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Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике
Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике
Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T09:21
2021-03-28T09:46
сонора
тусон
аризона
мексика
происшествия
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada.Инцидент произошел 27 марта днем по местному времени. Самолет, на борту которого находились семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Вскоре после взлета он упал.Изначально генпрокуратура штата сообщила в Facebook, что в результате аварии четыре человека погибли и еще трое получили ранения. Позже она уточнила, что двое раненых скончались. Министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро выразила соболезнования в связи со случившемся.Офис генерального прокурора штата сообщает, что в результате аварии погиб заместитель министра экономического развития Соноры, а также его мать. Один человек, находившийся на борту, выжил в результате крушения, сейчас он получает медицинскую помощь.Федеральные власти и прокуратура страны намерены провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента.
https://ria.ru/20210316/samolet-1601405262.html
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сонора, тусон, аризона, мексика, происшествия, в мире

Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

09:21 28.03.2021 (обновлено: 09:46 28.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna 172
Самолет Cessna 172 - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada.
Инцидент произошел 27 марта днем по местному времени. Самолет, на борту которого находились семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Вскоре после взлета он упал.
Изначально генпрокуратура штата сообщила в Facebook, что в результате аварии четыре человека погибли и еще трое получили ранения. Позже она уточнила, что двое раненых скончались. Министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро выразила соболезнования в связи со случившемся.
Офис генерального прокурора штата сообщает, что в результате аварии погиб заместитель министра экономического развития Соноры, а также его мать. Один человек, находившийся на борту, выжил в результате крушения, сейчас он получает медицинскую помощь.
Федеральные власти и прокуратура страны намерены провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 03:07
В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
 
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