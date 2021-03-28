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Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T09:21

2021-03-28T09:21

2021-03-28T09:46

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аризона

мексика

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Двухмоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Сонора, шесть человек погибли, сообщает местное издание Jornada.Инцидент произошел 27 марта днем по местному времени. Самолет, на борту которого находились семь человек, вылетел из города Эрмосильо в американский Тусон, штата Аризона. Вскоре после взлета он упал.Изначально генпрокуратура штата сообщила в Facebook, что в результате аварии четыре человека погибли и еще трое получили ранения. Позже она уточнила, что двое раненых скончались. Министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро выразила соболезнования в связи со случившемся.Офис генерального прокурора штата сообщает, что в результате аварии погиб заместитель министра экономического развития Соноры, а также его мать. Один человек, находившийся на борту, выжил в результате крушения, сейчас он получает медицинскую помощь.Федеральные власти и прокуратура страны намерены провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

https://ria.ru/20210316/samolet-1601405262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сонора, тусон, аризона, мексика, происшествия, в мире