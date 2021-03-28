https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180929.html
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:02
2021-03-28T11:02
2021-03-28T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_0:320:3047:2034_1920x0_80_0_0_1e98b94d8b3fc5fb46a6c03e8667143e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 336 смертей... (Всего умерло) 97 740 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 52 смерти, в Санкт-Петербурге - 33, в Ростовской области - 13.
россия
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_63c2dbc022b5dba8db5b9362ef4a82c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург