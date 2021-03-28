https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180929.html

В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:02

2021-03-28T11:02

2021-03-28T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 97 740, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 336 смертей... (Всего умерло) 97 740 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 52 смерти, в Санкт-Петербурге - 33, в Ростовской области - 13.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург