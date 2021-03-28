https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180804.html

В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:02

2021-03-28T11:02

2021-03-28T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, выписаны в Москве 1151, в Санкт-Петербурге — 780, в Подмосковье — 410.

https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603096012.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество