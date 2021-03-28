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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180804.html
В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:02
2021-03-28T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, выписаны в Москве 1151, в Санкт-Петербурге — 780, в Подмосковье — 410.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19

11:02 28.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 630 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 139 128", - говорится в сообщении.
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 11:24Распространение коронавируса
СМИ сообщили о намерении Греции производить вакцину "Спутник V"
В частности, выписаны в Москве 1151, в Санкт-Петербурге — 780, в Подмосковье — 410.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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