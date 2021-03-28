https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180804.html
В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:02
2021-03-28T11:02
2021-03-28T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 630 человек после COVID-19, за все время - 4 139 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, выписаны в Москве 1151, в Санкт-Петербурге — 780, в Подмосковье — 410.
https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603096012.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество