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В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве -1878, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:01
2021-03-28T11:01
2021-03-28T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве -1878, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург