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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603180689.html
В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве -1878, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:01
2021-03-28T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве -1878, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19

11:01 28.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве -1878, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам 1. Москва 1878, 2. Санкт-Петербург 701, 3. Московская область 610", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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