https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603166792.html
Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений
Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:30
2021-03-28T07:30
2021-03-28T09:49
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коронавирус covid-19
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экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19.Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России
из-за пандемии COVID-19.
Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.
С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.
Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.
По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.