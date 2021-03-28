https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603166792.html

Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений

Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T07:30

2021-03-28T07:30

2021-03-28T09:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19.Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598782543.html

https://ria.ru/20200715/1574387992.html

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