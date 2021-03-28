Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603166792.html
Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений
Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T07:30
2021-03-28T09:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19.Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598782543.html
https://ria.ru/20200715/1574387992.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_627:722:2394:2047_1920x0_80_0_0_ea7468c330aa4409941aea3e30329b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк свернет часть "ковидных" послаблений

07:30 28.03.2021 (обновлено: 09:49 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19.
Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. Так, ЦБ разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд. Большая часть этих мер действовала до 30 сентября, но затем многие из них решили продлить, особенно те, что касаются формирования резервов по кредитам граждан и бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:48Распространение коронавируса
Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом
С 1 апреля, в частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.
Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.
По данным ЦБ на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,3 миллиона просьб о реструктуризации, два миллиона из них уже получили одобрение.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 14:40Распространение коронавируса
Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
10:56СМИ узнали, каким странам грозят ограничения при выдаче шенгенских виз
Лента новостейМолния