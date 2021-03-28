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Австралийский телеканал обвинил "русских хакеров" в кибератаке
Австралийский телеканал обвинил "русских хакеров" в кибератаке
Австралийский телеканал Channel Nine заявил, что прервал трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки, но надеется возобновить ее позже. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:21
2021-03-28T13:21
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Австралийский телеканал Channel Nine заявил, что прервал трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки, но надеется возобновить ее позже."Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.Как отмечает портал TV Blackbox, посвященный новостям телевизионной индустрии, канал сообщил сотрудникам, что из-за атаки в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Вместо нее канал транслировал ранее записанные программы.Как отмечает TV Blackbox, эксперты по безопасности сообщили телесети, что "из-за уровня сложности взлома атака, скорее всего, была проведена из России". Эксперты утверждают, что предполагаемые хакеры хотели помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, которая будет посвящена России.РФ не раз обвиняли во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств не представлено. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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россия, австралия, в мире

Австралийский телеканал обвинил "русских хакеров" в кибератаке

13:21 28.03.2021
 
© Fotolia / danr13 Помехи на телевидении
Помехи на телевидении - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / danr13
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Австралийский телеканал Channel Nine заявил, что прервал трансляцию прямого эфира из-за хакерской атаки, но надеется возобновить ее позже.
"Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Как отмечает портал TV Blackbox, посвященный новостям телевизионной индустрии, канал сообщил сотрудникам, что из-за атаки в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Вместо нее канал транслировал ранее записанные программы.
Как отмечает TV Blackbox, эксперты по безопасности сообщили телесети, что "из-за уровня сложности взлома атака, скорее всего, была проведена из России". Эксперты утверждают, что предполагаемые хакеры хотели помешать трансляции в понедельник программы Under Investigation, которая будет посвящена России.
РФ не раз обвиняли во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств не представлено. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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