https://ria.ru/20210328/kanal-1603215329.html

Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса

Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T19:03

2021-03-28T19:03

2021-03-28T21:50

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале.Он уточнил, что съемка велась спутником "Ресурс-П". На фото видны работы по разблокированию контейнеровоза.Судно Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и во вторник село на мель на 151-м километре канала, перекрыв его.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно.По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.

https://ria.ru/20210328/prezident-1603209588.html

суэцкий канал

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2021

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, космос - риа наука, дмитрий рогозин