Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/kanal-1603215329.html
Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса
Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T19:03
2021-03-28T21:50
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
космос - риа наука
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603011852_0:100:3266:1937_1920x0_80_0_0_b2191c20d654f76192137913978716e4.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале.Он уточнил, что съемка велась спутником "Ресурс-П". На фото видны работы по разблокированию контейнеровоза.Судно Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и во вторник село на мель на 151-м километре канала, перекрыв его.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно.По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.
https://ria.ru/20210328/prezident-1603209588.html
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603011852_537:0:3266:2047_1920x0_80_0_0_35b73a10dde62a3e455fb2d162140d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса

19:03 28.03.2021 (обновлено: 21:50 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter и Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале.
Он уточнил, что съемка велась спутником "Ресурс-П". На фото видны работы по разблокированию контейнеровоза.
Судно Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и во вторник село на мель на 151-м километре канала, перекрыв его.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно.
По данным Bloomberg, мировая экономика теряет почти десять миллиардов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
17:45
Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКосмос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния