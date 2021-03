https://ria.ru/20210328/kanal-1603188293.html

Пробка из судов видна в 65 километрах от входа в Суэцкий канал

Пробка из судов видна в 65 километрах от входа в Суэцкий канал

Пробка из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза, видна даже в 65 километрах от южного входа в... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:59

2021-03-28T12:59

2021-03-28T15:10

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603197880_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9c078e6d7cd6c3e446f5992d0d4b81ae.jpg

ЗААФАРАНА (Египет), 28 мар - РИА Новости. Пробка из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза, видна даже в 65 километрах от южного входа в канал, передаёт корреспондент РИА Новости.С берега Красного моря в районе между городами Айн-Сохна и Заафарана примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал отлично видны не менее 15 грузовых кораблей и барж, стоящих в очереди. Согласно данным сайта Vesselfinder, ближе к противоположному берегу в очереди еще десятки кораблей.На море сильнейший шторм, из-за ураганного ветра 35 километров в час волны достигают нескольких метров.Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил в субботу, что одной из причин инцидента в канале с контейнеровозом Ever Given стала песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ветром, но не исключил и человеческий фактор.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15. 2021-03-28T12:59 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире