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https://ria.ru/20210328/iordaniya-1602990930.html
В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
Иордания планирует создать свободную от вирусов “золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T03:25
2021-03-28T03:25
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коронавирус covid-19
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амман (город)
иордания
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МОСКВА, 28 мар —РИА Новости. Иордания планирует создать свободную от вирусов “золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News.Министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин заявил местным СМИ, что въезд на эту территорию будет ограничен. Все посетители должны буду пройти вакцинацию.Это правило будет применяться как к гостям, так и к местным поставщикам и работникам сферы туризма, добавил он.По словам генерального секретаря министерства туризма и древностей Имада Хиджазина, министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы зона была безопасной для всех заинтересованных сторон.При этом власти признают, что ситуация в стране сложная, в Аммане койки в реанимациях заняты на 76 процентов.Но министр Сахер Дудин рассчитывает, что к концу марта Иордания получит достаточное количество вакцин для проведения массовых прививок.“Мы ожидаем, что к концу этого месяца у нас будет три миллиона доз, и если мы будем усердно работать, то к лету ситуация в стране значительно улучшится”, — сказал он.
https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, амман (город), иордания

В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса

03:25 28.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 28 мар —РИА Новости. Иордания планирует создать свободную от вирусов “золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News.
Министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин заявил местным СМИ, что въезд на эту территорию будет ограничен. Все посетители должны буду пройти вакцинацию.
Это правило будет применяться как к гостям, так и к местным поставщикам и работникам сферы туризма, добавил он.
По словам генерального секретаря министерства туризма и древностей Имада Хиджазина, министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы зона была безопасной для всех заинтересованных сторон.
“Нам нужно, работать вместе, чтобы вакцинировать всех людей, которые живут в этом районе, и тех работников туризма, которые находятся в постоянном контакте с гостями, в том числе сотрудников ресторанов, водителей, гидов и тех, кто снабжает отели едой и другими предметами первой необходимости”, — сказала генеральный менеджер туркомпании Ханна Савала,.
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При этом власти признают, что ситуация в стране сложная, в Аммане койки в реанимациях заняты на 76 процентов.
Но министр Сахер Дудин рассчитывает, что к концу марта Иордания получит достаточное количество вакцин для проведения массовых прививок.
“Мы ожидаем, что к концу этого месяца у нас будет три миллиона доз, и если мы будем усердно работать, то к лету ситуация в стране значительно улучшится”, — сказал он.
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