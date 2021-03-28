https://ria.ru/20210328/iordaniya-1602990930.html

В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса

В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса

Иордания планирует создать свободную от вирусов “золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T03:25

2021-03-28T03:25

2021-03-28T03:25

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МОСКВА, 28 мар —РИА Новости. Иордания планирует создать свободную от вирусов “золотую зону” для туристов, которая будет включать Вади-Рам, Петру и Мертвое море, сообщает Arab News.Министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин заявил местным СМИ, что въезд на эту территорию будет ограничен. Все посетители должны буду пройти вакцинацию.Это правило будет применяться как к гостям, так и к местным поставщикам и работникам сферы туризма, добавил он.По словам генерального секретаря министерства туризма и древностей Имада Хиджазина, министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы зона была безопасной для всех заинтересованных сторон.При этом власти признают, что ситуация в стране сложная, в Аммане койки в реанимациях заняты на 76 процентов.Но министр Сахер Дудин рассчитывает, что к концу марта Иордания получит достаточное количество вакцин для проведения массовых прививок.“Мы ожидаем, что к концу этого месяца у нас будет три миллиона доз, и если мы будем усердно работать, то к лету ситуация в стране значительно улучшится”, — сказал он.

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

https://ria.ru/20210201/iordaniya-1595529191.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, амман (город), иордания