https://ria.ru/20210328/infektsiya-1603220217.html

Уролог Греков заявил о распространении тяжелой половой инфекции

Уролог Греков заявил о распространении тяжелой половой инфекции

Врач и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T20:31

2021-03-28T20:31

2021-03-28T23:42

россия

женщины

врачи

инфекции

мужчины

здоровье

здоровье - общество

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150606/12/1506061224_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_68d5d200d29f5e3e0460a7ff7558fc14.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium."Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие", — сказал он.Медик рекомендовал следить за состоянием здоровья, а также регулярно интересоваться самочувствием партнера и не пренебрегать гигиеническими процедурами.При этом уролог, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Александр Говоров в комментарии РИА Новости сообщения о распространении инфекции опроверг. Он отметил, что никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет.

https://ria.ru/20200603/1572416743.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, женщины, врачи, инфекции, мужчины, здоровье, здоровье - общество, семья, общество