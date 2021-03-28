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Уролог Греков заявил о распространении тяжелой половой инфекции
Уролог Греков заявил о распространении тяжелой половой инфекции
Врач и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T20:31
2021-03-28T23:42
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium."Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие", — сказал он.Медик рекомендовал следить за состоянием здоровья, а также регулярно интересоваться самочувствием партнера и не пренебрегать гигиеническими процедурами.При этом уролог, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Александр Говоров в комментарии РИА Новости сообщения о распространении инфекции опроверг. Он отметил, что никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет.
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россия, женщины, врачи, инфекции, мужчины, здоровье, здоровье - общество, семья, общество

Уролог Греков заявил о распространении тяжелой половой инфекции

20:31 28.03.2021 (обновлено: 23:42 28.03.2021)
 
© FotoliaМолодая пара в постели
Молодая пара в постели - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium.
"Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие", — сказал он.
Медик рекомендовал следить за состоянием здоровья, а также регулярно интересоваться самочувствием партнера и не пренебрегать гигиеническими процедурами.
При этом уролог, профессор кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Александр Говоров в комментарии РИА Новости сообщения о распространении инфекции опроверг. Он отметил, что никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет.
Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 18:00Наука
Создан антибиотик, против которого бактерии бессильны
 
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