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Путин рассказал, как поддерживает иммунитет
Путин рассказал, как поддерживает иммунитет
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:17
2021-03-28T14:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от контрастного душа, эта процедура, по его мнению, полезна для иммунитета.Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что "ничего сложного" в этом нет: "Включил-выключил, горячая-холодная вода".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин рассказал, как поддерживает иммунитет

14:17 28.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от контрастного душа, эта процедура, по его мнению, полезна для иммунитета.
Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 14:03Распространение коронавируса
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса

"Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет", - заявил президент на канале "Россия 1", говоря о своей привычке принимать контрастные ванны.

Он отметил, что "ничего сложного" в этом нет: "Включил-выключил, горячая-холодная вода".
 
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