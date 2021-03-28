https://ria.ru/20210328/immunitet-1603193973.html
Путин рассказал, как поддерживает иммунитет
Путин рассказал, как поддерживает иммунитет
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:17
2021-03-28T14:17
2021-03-28T14:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от контрастного душа, эта процедура, по его мнению, полезна для иммунитета.Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что "ничего сложного" в этом нет: "Включил-выключил, горячая-холодная вода".
https://ria.ru/20210328/privivka-1603192725.html
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