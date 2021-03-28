https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу

Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу

В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:39

2021-03-28T13:39

2021-03-28T19:27

инцидент с судном ever given в суэцком канале

китай

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью парализовав движение. Буксиры пытаются сдвинуть судно с места, но пока безуспешно.

китай

нидерланды

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, китай, нидерланды, в мире