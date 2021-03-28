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Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:39
2021-03-28T19:27
инцидент с судном ever given в суэцком канале
китай
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью парализовав движение. Буксиры пытаются сдвинуть судно с места, но пока безуспешно.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, китай, нидерланды, в мире

Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу

13:39 28.03.2021 (обновлено: 19:27 28.03.2021)
 
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Китае грузовик с контейнером Evergreen создал затор на дороге и вызвал активное обсуждение в Сети из-за севшего на мель контейнеровоза той же фирмы.
На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как из-за перегородившей дорогу фуры образовалась огромная пробка.
Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 24 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью парализовав движение. Буксиры пытаются сдвинуть судно с места, но пока безуспешно.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеКитайНидерландыВ мире
 
 
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