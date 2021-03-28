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Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2
Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2
Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:01
2021-03-28T16:01
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает столичный департамент транспорта."Уже завтра стартует конкурс уличных художников — в нем могут поучаствовать как группа райтеров до пяти человек, так и один автор. Авторы лучших работ абсолютно легально распишут Царицыно D2. Эта идея, кстати, принадлежит самим пассажирам — ее высказали во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры". А мы поддерживаем и ждем ваши шедевры", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что заявки отправлять можно на сайте МЦД.
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городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, москва, московский метрополитен

Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2

16:01 28.03.2021
 
© Fotolia / Bits and SplitsГраффити
Граффити - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / Bits and Splits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает столичный департамент транспорта.
"Уже завтра стартует конкурс уличных художников — в нем могут поучаствовать как группа райтеров до пяти человек, так и один автор. Авторы лучших работ абсолютно легально распишут Царицыно D2. Эта идея, кстати, принадлежит самим пассажирам — ее высказали во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры". А мы поддерживаем и ждем ваши шедевры", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что заявки отправлять можно на сайте МЦД.
Запуск МЦД улучшил транспортное обслуживание более 4 миллионов жителей Москвы и области - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 12:26
Двадцать станций МЦД подготовят к запуску в 2021 году
 
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