https://ria.ru/20210328/graffiti-1603202287.html

Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2

Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2

Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T16:01

2021-03-28T16:01

2021-03-28T16:01

городское хозяйство москвы

новости - недвижимость

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/146566/36/1465663605_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_74b1433f610e369e306a846be2673c3a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает столичный департамент транспорта."Уже завтра стартует конкурс уличных художников — в нем могут поучаствовать как группа райтеров до пяти человек, так и один автор. Авторы лучших работ абсолютно легально распишут Царицыно D2. Эта идея, кстати, принадлежит самим пассажирам — ее высказали во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры". А мы поддерживаем и ждем ваши шедевры", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что заявки отправлять можно на сайте МЦД.

https://realty.ria.ru/20210104/diametry-1591953802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, москва, московский метрополитен