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Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2
Уличные художники смогут расписать станцию "Царицыно" МЦД-2
Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T16:01
2021-03-28T16:01
2021-03-28T16:01
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Конкурс уличных художников стартует в Москве в понедельник, победители смогут расписать станцию "Царицыно" второго Московского центрального диаметра, сообщает столичный департамент транспорта."Уже завтра стартует конкурс уличных художников — в нем могут поучаствовать как группа райтеров до пяти человек, так и один автор. Авторы лучших работ абсолютно легально распишут Царицыно D2. Эта идея, кстати, принадлежит самим пассажирам — ее высказали во время крауд-проекта "Московские центральные диаметры". А мы поддерживаем и ждем ваши шедевры", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что заявки отправлять можно на сайте МЦД.
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городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, москва, московский метрополитен