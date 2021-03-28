При взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек
18:58 28.03.2021 (обновлено: 20:59 28.03.2021)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В результате взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В свою очередь, в МЧС уточнили, что после ЧП из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четверых детей.
"По предварительным данным, на третьем этаже трехэтажного многоквартирного газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был поврежден оконный проем. Пострадал один человек (передан для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи)", — указано в сообщении ведомства.
Причины происшествия выясняются, в ликвидации последствий участвовали девять человек и три единицы техники.
Информацию МЧС о том, что дом был газифицирован, опроверг РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Опровергаю информацию о том, что на Уралмаше в доме произошел взрыв газа. Дом этот не газифицирован. В однокомнатной квартире-студии, где находился молодой человек 1990 года рождения стояла, по предварительным данным, канистра с легковоспламеняющейся жидкостью. Возможно молодой человек решил закурить, в результате чего произошел хлопок, а не взрыв, паров легковоспламеняющейся жидкости", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину с 40-45 процентами ожогов тела доставили в ГКБ № 40. Туда же выехали полицейские, чтобы допросить пострадавшего и установить обстоятельства случившегося.
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