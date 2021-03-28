https://ria.ru/20210328/gaz-1603215168.html

При взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек

При взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек

В результате взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:58

2021-03-28T18:58

2021-03-28T20:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В результате взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Екатеринбурге пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.В свою очередь, в МЧС уточнили, что после ЧП из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четверых детей.Причины происшествия выясняются, в ликвидации последствий участвовали девять человек и три единицы техники.Информацию МЧС о том, что дом был газифицирован, опроверг РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, мужчину с 40-45 процентами ожогов тела доставили в ГКБ № 40. Туда же выехали полицейские, чтобы допросить пострадавшего и установить обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20200311/1568426205.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия