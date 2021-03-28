Фургал хочет сделать заявление для прессы
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово", сказал правозащитникам, что хочет встретиться с журналистами, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
По словам правозащитницы, Фургал жалуется на "морально-психологическое давление и угрозы". Ранее Литвинович рассказывала, что Фургалу не дают наедине общаться с адвокатами.
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"Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о "том ужасе, который с ним происходит", - написала Литвинович в Telegram.
После этого, по ее словам, беседа прервалась и экс-губернатора увели - уходя, он попросил передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
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СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает, в его поддержку в Хабаровске и других городах проходили митинги.
Кроме того, в декабре прошлого года зампред СК РФ Ростислав Рассохов упоминал в интервью "Коммерсанту", что следователи проверяют Фургала на причастность к крупному мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого является бывшая жена экс-губернатора.
В марте то же издание сообщило со ссылкой на свои источники, что Фургалу готовятся предъявить обвинение по этой истории, основываясь на показаниях одного из бизнесменов, вовлеченного в предполагаемые махинации.