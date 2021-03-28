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Фургал хочет сделать заявление для прессы
Фургал хочет сделать заявление для прессы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово", сказал правозащитникам, что хочет встретиться с журналистами,... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T22:06
2021-03-28T22:06
ростислав рассохов
уголовное дело сергея фургала
марина литвинович
сизо лефортово
сергей фургал
онк
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москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово", сказал правозащитникам, что хочет встретиться с журналистами, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.По словам правозащитницы, Фургал жалуется на "морально-психологическое давление и угрозы". Ранее Литвинович рассказывала, что Фургалу не дают наедине общаться с адвокатами.После этого, по ее словам, беседа прервалась и экс-губернатора увели - уходя, он попросил передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает, в его поддержку в Хабаровске и других городах проходили митинги.Кроме того, в декабре прошлого года зампред СК РФ Ростислав Рассохов упоминал в интервью "Коммерсанту", что следователи проверяют Фургала на причастность к крупному мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого является бывшая жена экс-губернатора.В марте то же издание сообщило со ссылкой на свои источники, что Фургалу готовятся предъявить обвинение по этой истории, основываясь на показаниях одного из бизнесменов, вовлеченного в предполагаемые махинации.
https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html
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ростислав рассохов, уголовное дело сергея фургала, марина литвинович, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Фургал хочет сделать заявление для прессы

22:06 28.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО "Лефортово", сказал правозащитникам, что хочет встретиться с журналистами, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
По словам правозащитницы, Фургал жалуется на "морально-психологическое давление и угрозы". Ранее Литвинович рассказывала, что Фургалу не дают наедине общаться с адвокатами.
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"Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о "том ужасе, который с ним происходит", - написала Литвинович в Telegram.

После этого, по ее словам, беседа прервалась и экс-губернатора увели - уходя, он попросил передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
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СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает, в его поддержку в Хабаровске и других городах проходили митинги.
Кроме того, в декабре прошлого года зампред СК РФ Ростислав Рассохов упоминал в интервью "Коммерсанту", что следователи проверяют Фургала на причастность к крупному мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого является бывшая жена экс-губернатора.
В марте то же издание сообщило со ссылкой на свои источники, что Фургалу готовятся предъявить обвинение по этой истории, основываясь на показаниях одного из бизнесменов, вовлеченного в предполагаемые махинации.
 
Ростислав РассоховУголовное дело Сергея ФургалаМарина ЛитвиновичСИЗО ЛефортовоСергей ФургалОНКСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
 
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