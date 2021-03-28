https://ria.ru/20210328/evrovidenie-1603196429.html

Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:46

2021-03-28T14:46

2021-03-28T14:46

культура

евровидение-2021

шоу-бизнес

европейский вещательный союз

белоруссия

роттердам

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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".По мнению министра, конкурсом, демонстрирующим настоящее исполнительское мастерство, является международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который ежегодно проводится при поддержке руководства Белоруссии. "И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с "Евровидением" - ред.) мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам", - добавил Маркевич.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210327/evrovidenie-1603071699.html

белоруссия

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, шоу-бизнес, европейский вещательный союз , белоруссия, роттердам