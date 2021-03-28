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https://ria.ru/20210328/evrovidenie-1603196429.html
Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:46
2021-03-28T14:46
культура
евровидение-2021
шоу-бизнес
европейский вещательный союз
белоруссия
роттердам
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".По мнению министра, конкурсом, демонстрирующим настоящее исполнительское мастерство, является международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который ежегодно проводится при поддержке руководства Белоруссии. "И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с "Евровидением" - ред.) мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам", - добавил Маркевич.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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евровидение-2021, шоу-бизнес, европейский вещательный союз , белоруссия, роттердам

Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

14:46 28.03.2021
 
© Фото : BTRCГруппа "Галасы ЗМеста"
Группа Галасы ЗМеста - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Фото : BTRC
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.
Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет (по причине дисквалификации – Прим, ред.). Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", - сказал Маркевич в эфире телеканала ОНТ.

По мнению министра, конкурсом, демонстрирующим настоящее исполнительское мастерство, является международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который ежегодно проводится при поддержке руководства Белоруссии. "И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с "Евровидением" - ред.) мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам", - добавил Маркевич.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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КультураЕвровидение-2021Шоу-бизнесЕвропейский вещательный союзБелоруссияРоттердам
 
 
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