Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
© Фото : BTRCГруппа "Галасы ЗМеста"
© Фото : BTRC
МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Белоруссия преодолеет трудности, связанные с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021", время все расставит по своим местам, заявил министр культуры республики Анатолий Маркевич.
Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".
"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет (по причине дисквалификации – Прим, ред.). Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", - сказал Маркевич в эфире телеканала ОНТ.
По мнению министра, конкурсом, демонстрирующим настоящее исполнительское мастерство, является международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который ежегодно проводится при поддержке руководства Белоруссии. "И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с "Евровидением" - ред.) мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам", - добавил Маркевич.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.