https://ria.ru/20210326/evrovidenie-1603062704.html

Белоруссию не допустили к участию в Евровидении-2021

Белоруссию не допустили к участию в Евровидении-2021

Белоруссию не допустили до участия в Евровидении-2021, так как новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса, сообщает Европейский... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-26T22:34

2021-03-26T22:34

2021-03-27T00:34

европейский вещательный союз

культура

евровидение-2021

белоруссия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Белоруссию не допустили до участия в Евровидении-2021, так как новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса, сообщает Европейский вещательный союз.В марте организаторы предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст. Ролик с композицией удалили с YouTube-канала Евровидения. В пятницу в белорусском госмедиахолдинге "Белтелерадиокомпания", организующем национальный отбор на конкурс, заявили РИА Новости, что новую песню уже выбрали."Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае", — говорится в заявлении организации в Twitter.В ЕВС тщательно изучили новую заявку от Белоруссии и пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".Лидер "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что отстранение от Евровидения не стало для него сюрпризом.Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт считает решение Европейского вещательного союза политически мотивированным. По его словам, в письме организаторов конкурса непонятно, в чем суть их претензий.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно. Россию представит певица Manizha с песней "Russian woman".

https://ria.ru/20210324/flag-1602570089.html

https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский вещательный союз , евровидение-2021, белоруссия