https://ria.ru/20210328/erevan-1603195981.html

Противники Пашиняна собираются на митинг перед зданием парламента

Противники Пашиняна собираются на митинг перед зданием парламента

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на митинг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:34

2021-03-28T14:34

2021-03-28T14:34

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на митинг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.Митинг назначен на перекрестке улицы Демирчяна, где располагается палаточный лагерь оппозиции, и проспекта Баграмяна, который был ранее разблокирован протестующими.Перед акцией координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что повестка объединения осталась прежней - отставка Пашиняна. По его словам, если премьер формально уйдет в отставку, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов, оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период."Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку", - сказал Сагателян.Ранее Пашинян анонсировал проведение в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.

https://ria.ru/20210322/pashinyan-1602252726.html

https://ria.ru/20210325/armeniya-1602777634.html

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире