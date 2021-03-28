Противники Пашиняна собираются на митинг перед зданием парламента
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на митинг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг назначен на перекрестке улицы Демирчяна, где располагается палаточный лагерь оппозиции, и проспекта Баграмяна, который был ранее разблокирован протестующими.
Перед акцией координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что повестка объединения осталась прежней - отставка Пашиняна. По его словам, если премьер формально уйдет в отставку, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов, оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период.
"Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку", - сказал Сагателян.
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Ранее Пашинян анонсировал проведение в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.