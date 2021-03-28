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В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде"... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:01
2021-03-28T12:17
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте."Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", — подчеркнул собеседник телеканала.Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую — "Волхов" — уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки — "Магадан" и "Уфа".
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тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, санкт-петербург, безопасность

В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"

12:01 28.03.2021 (обновлено: 12:17 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

"Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", — сказал он.

По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.
"Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", — подчеркнул собеседник телеканала.
Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую — "Волхов" — уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки — "Магадан" и "Уфа".
Глубоководный буксир A 1458 Fehmarn и подводная лодка ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокСанкт-ПетербургБезопасность
 
 
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