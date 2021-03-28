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В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом
В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль в Находке врезался в автобус, перевозивший 45 детей, водитель легковушки погиб, дети в аварии не пострадали, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T05:49
2021-03-28T05:49
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль в Находке врезался в автобус, перевозивший 45 детей, водитель легковушки погиб, дети в аварии не пострадали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.По предварительной информации полиции, авария случилась на улице Шоссейная в Находке: водитель Toyota Mark X не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в пассажирский автобус, который перевозил 45 юных спортсменов на соревнования.Причины ДТП устанавливаются.
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РИА Новости
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находка, приморский край, происшествия

В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом

05:49 28.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль в Находке врезался в автобус, перевозивший 45 детей, водитель легковушки погиб, дети в аварии не пострадали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
По предварительной информации полиции, авария случилась на улице Шоссейная в Находке: водитель Toyota Mark X не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в пассажирский автобус, который перевозил 45 юных спортсменов на соревнования.
"В момент аварии в салоне автобуса находились 45 детей в возрасте от 7 до 16 лет и сопровождающие их взрослые. В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил 26-летний водитель легкового автомобиля, 23-летний пассажир Toyota Mark X госпитализирован с переломом нижних конечностей. Дети в аварии не пострадали. По факту автопроисшествия полиция проводит проверку", - сообщила Сырова.
Причины ДТП устанавливаются.
ДТП на МКАД перед Волоколамским шоссе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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НаходкаПриморский крайПроисшествия
 
 
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