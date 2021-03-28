https://ria.ru/20210328/dtp-1603165328.html

В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом

В Находке один человек погиб в ДТП с автобусом

Легковой автомобиль в Находке врезался в автобус, перевозивший 45 детей, водитель легковушки погиб, дети в аварии не пострадали, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T05:49

2021-03-28T05:49

2021-03-28T05:49

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль в Находке врезался в автобус, перевозивший 45 детей, водитель легковушки погиб, дети в аварии не пострадали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.По предварительной информации полиции, авария случилась на улице Шоссейная в Находке: водитель Toyota Mark X не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в пассажирский автобус, который перевозил 45 юных спортсменов на соревнования.Причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210327/mkad-1603100744.html

находка

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия