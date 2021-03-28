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В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T02:16

2021-03-28T02:16

2021-03-28T03:57

приморский край

партизанск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека погибли, шесть пострадали, проводится проверка, сообщила агентству РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Как уточнили в полиции, информация о ДТП поступила в 23.25 субботы (16.25 мск). По предварительной информации, на улице Ленинской в Партизанске водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением."В результате ДТП, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили также еще шесть пассажиров иномарки (две девушки 2002 и 2004 годов рождения и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет). Пятеро из них госпитализированы", - добавила Сырова.

приморский край

партизанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, партизанск, происшествия