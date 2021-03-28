В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:16 28.03.2021 (обновлено: 03:57 28.03.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека погибли, шесть пострадали, проводится проверка, сообщила агентству РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
"Водитель автомобиля Honda CRV и пассажир погибли, еще шесть человек пострадали в ДТП в Партизанске, автомобиль врезался в дерево", - сообщила Сырова, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.
Как уточнили в полиции, информация о ДТП поступила в 23.25 субботы (16.25 мск). По предварительной информации, на улице Ленинской в Партизанске водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением.
"В результате ДТП, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили также еще шесть пассажиров иномарки (две девушки 2002 и 2004 годов рождения и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет). Пятеро из них госпитализированы", - добавила Сырова.