Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/dtp-1603161387.html
В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T02:16
2021-03-28T03:57
приморский край
партизанск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека погибли, шесть пострадали, проводится проверка, сообщила агентству РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Как уточнили в полиции, информация о ДТП поступила в 23.25 субботы (16.25 мск). По предварительной информации, на улице Ленинской в Партизанске водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением."В результате ДТП, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили также еще шесть пассажиров иномарки (две девушки 2002 и 2004 годов рождения и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет). Пятеро из них госпитализированы", - добавила Сырова.
приморский край
партизанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, партизанск, происшествия

В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

02:16 28.03.2021 (обновлено: 03:57 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Партизанске Приморского края, где автомобиль врезался в дерево, два человека погибли, шесть пострадали, проводится проверка, сообщила агентству РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
"Водитель автомобиля Honda CRV и пассажир погибли, еще шесть человек пострадали в ДТП в Партизанске, автомобиль врезался в дерево", - сообщила Сырова, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.
Как уточнили в полиции, информация о ДТП поступила в 23.25 субботы (16.25 мск). По предварительной информации, на улице Ленинской в Партизанске водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением.
"В результате ДТП, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили также еще шесть пассажиров иномарки (две девушки 2002 и 2004 годов рождения и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет). Пятеро из них госпитализированы", - добавила Сырова.
 
Приморский крайПартизанскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53В ФРГ опасаются появления невосприимчивой к вакцинам мутации коронавируса
12:37В Архангельской области один человек погиб при пожаре в рыбацкой избушке
12:26В Московской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
12:13В Курской области жестко убили медсестру
12:11В СФ обсудят запрет иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей
12:01В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
11:43В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19
11:36В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе у кафе
11:28Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 25
11:28В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11:24Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день
11:22В Москве за сутки госпитализировали 720 человек с коронавирусом
11:10В Москве во время "Часа Земли" отключили подсветку 2,8 тысяч объектов
11:05Два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале судна
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
11:02В России за сутки 8630 человек выздоровели от COVID-19
11:01В Москве выявили 1878 новых случаев COVID-19
11:01В России за сутки выявили 9088 случаев COVID-19
10:56СМИ узнали, каким странам грозят ограничения при выдаче шенгенских виз
Лента новостейМолния