https://ria.ru/20210328/blinken-1603213457.html

Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей

Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей

Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T18:26

2021-03-28T18:26

2021-03-28T18:26

джамаль хашукджи

мухаммед бен сальман

энтони блинкен

джо байден

саудовская аравия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана."Наследный принц (Мухаммед бен Сальман - ред.), вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии", - подчеркнул госсекретарь США.Президент США Джо Байден ранее заявил, что предупредил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об изменении отношений между двумя странами после публикации доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Американский президент также сказал, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашукджи, кроме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого Соединенные Штаты подозревают в одобрении убийства журналиста. Байден подчеркнул, что, если у Вашингтона есть "союз со страной", то США никогда раньше не "наказывали" руководство государства.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашукджи. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.

https://ria.ru/20210320/bayden-1602111973.html

https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599381323.html

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, мухаммед бен сальман, энтони блинкен, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире