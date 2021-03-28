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Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей
Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей
Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T18:26
2021-03-28T18:26
джамаль хашукджи
мухаммед бен сальман
энтони блинкен
джо байден
саудовская аравия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана."Наследный принц (Мухаммед бен Сальман - ред.), вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии", - подчеркнул госсекретарь США.Президент США Джо Байден ранее заявил, что предупредил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об изменении отношений между двумя странами после публикации доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Американский президент также сказал, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашукджи, кроме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого Соединенные Штаты подозревают в одобрении убийства журналиста. Байден подчеркнул, что, если у Вашингтона есть "союз со страной", то США никогда раньше не "наказывали" руководство государства.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашукджи. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
https://ria.ru/20210320/bayden-1602111973.html
https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599381323.html
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джамаль хашукджи, мухаммед бен сальман, энтони блинкен, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире

Блинкен не стал отвечать, считает ли он саудовского принца убийцей

18:26 28.03.2021
 
© REUTERS / Pool / Manuel Balce CenetaГлава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© REUTERS / Pool / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал во время интервью на телеканале CNN прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

"Ежедневно по всему миру мы имеем дела с лидерами других стран, которые совершают действия, представляющиеся нам предосудительными и отвратительными, но с точки зрения настоящего отстаивания наших интересов и продвижения наших ценностей важно иметь с ними дела", - заявил Блинкен, когда ему задали вопрос, является ли саудовский наследный принц убийцей.

"Наследный принц (Мухаммед бен Сальман - ред.), вероятно, будет лидером Саудовской Аравии в далеком будущем. Мы сильно заинтересованы, например, в том, чтобы положить конец войне в Йемене, которая, вероятно, является худшим гуманитарным кризисом в мире. Это потребует значимого участия Саудовской Аравии", - подчеркнул госсекретарь США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 12:54
Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
Президент США Джо Байден ранее заявил, что предупредил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об изменении отношений между двумя странами после публикации доклада об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Американский президент также сказал, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашукджи, кроме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого Соединенные Штаты подозревают в одобрении убийства журналиста. Байден подчеркнул, что, если у Вашингтона есть "союз со страной", то США никогда раньше не "наказывали" руководство государства.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашукджи. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 09:35
Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени
 
Джамаль ХашукджиМухаммед бен СальманЭнтони БлинкенДжо БайденСаудовская АравияСШАВ мире
 
 
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